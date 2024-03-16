Мир 16 марта 2024, 09:48 Названа причина отказа ФРГ поставлять ракеты Taurus Украине T-Online: поставки ракет Taurus для Украины идут вразрез с интересами Германии IMAGO / Michael Bihlmayer / Global Look Press

Читать 360tv в

Отказ немецких властей передать Украине ракеты Taurus связан с тем, что это противоречит интересам Германии. Об этом сообщило издание T-Online со ссылкой на источник, который побывал на брифинге комитета бундестага по обороне.

По данным издания, на брифинге выступил представитель бундесвера Карстен Бройер. Он рассказал депутатам, что использование Taurus — это сложный процесс, нужно оперировать огромным объемом данных с помощью специальных технических систем.

Реклама

Если Германия поставит их Украине вместе с ракетами, то потеряет преимущество. А это является вопросом обеспечения национальной безопасности.

«После выступления Бройера в зале воцарилась тишина», — заявил источник.

По его словам, те депутаты, которые настаивали на отправке Taurus, даже не задавали вопросы.

Тема о поставках Taurus Украине стала актуальной на Западе после утечки в Сеть разговора немецких офицеров о потенциальных ударах по Крымскому мосту.