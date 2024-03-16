16 марта 2024, 09:48
Названа причина отказа ФРГ поставлять ракеты Taurus Украине
T-Online: поставки ракет Taurus для Украины идут вразрез с интересами Германии
Отказ немецких властей передать Украине ракеты Taurus связан с тем, что это противоречит интересам Германии. Об этом сообщило издание T-Online со ссылкой на источник, который побывал на брифинге комитета бундестага по обороне.
По данным издания, на брифинге выступил представитель бундесвера Карстен Бройер. Он рассказал депутатам, что использование Taurus — это сложный процесс, нужно оперировать огромным объемом данных с помощью специальных технических систем.
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Если Германия поставит их Украине вместе с ракетами, то потеряет преимущество. А это является вопросом обеспечения национальной безопасности.
«После выступления Бройера в зале воцарилась тишина», — заявил источник.
По его словам, те депутаты, которые настаивали на отправке Taurus, даже не задавали вопросы.
Тема о поставках Taurus Украине стала актуальной на Западе после утечки в Сеть разговора немецких офицеров о потенциальных ударах по Крымскому мосту.
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