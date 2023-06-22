22 июня 2023, 20:35
Названа причина невозможности вступления Украины в ЕС
ЕК назвала конфликт ключевым препятствием для вступления Украины в ЕС
Продолжение конфликта является ключевым ограничением для вступления Украины в Европейский союз. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий, передал ТАСС.
Варгелий выдвинул предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Киева к переговорам о вступлении на неформальном заседании Совета ЕС по общим вопросам.
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В нем сказано, что конфликт не считается препятствием для становления кандидатом на вступление в союз, однако стать участником — «это совершенно другое дело» и этот процесс занимает продолжительное время.
Кроме того, еврокомиссар выразил надежду, что кризис на Украине завершится к тому моменту, когда страна сможет вступить в Евросоюз.
Варгелий предложил прекратить рассуждения о том, когда Киев сможет пополнить ряды ЕС, а сконцентрироваться на возможности страны выполнить условия Еврокомиссии.
Ранее британский журналист Тони Барбер сообщил о ряде неприятных последствий, в случае вступления украинской стороны в Евросоюз. При таком сценарии, остальные союзники столкнуться с сокращением бюджета, а Киев потребует большие отчисления из Брюсселя.
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