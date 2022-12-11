Мир 11 декабря 2022, 21:12 Названа причина невозможности увеличения поставок оружия США на Украину FP: Сувалкский коридор стал препятствием для США в поставках оружия Украине РИА «Новости»

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Конгресс США требует от Пентагона увеличить объемы поставки вооружения на Украину за счет стратегического запаса. Этот арсенал предназначен для гипотетического противостояния между НАТО и Россией. Об этом со ссылкой на источники в американском оборонном ведомстве сообщил журналист издания Foreign Policy Джейк Дойч.

Собеседники объяснили, что в разработанном плане гипотетического столкновения военных сил Альянса и России основной площадкой считается Сувалкский коридор — малонаселенная территория на границе Литвы и Польши. Для этого в распоряжении американского военного ведомства есть специальный запас вооружений для проведения военных действий.

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Этот аргумент военные использовали, когда Украина просила передать им тактический дальнобойный военный комплекс ATACMS. Также военные отметили, что из-за начала поставок оружия на Украину темпы накопления оборонных запасов в США замедлились.

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Подобные заявления не особо устроили Конгресс. В парламенте остались недовольны сокращением объема помощи Украине до 275 миллионов долларов, о котором администрация Белого дома сообщила на этой неделе. Участники заседания назвали пакет помощи самым маленьким с начала специальной военной операции.

По мнению конгрессменов, предоставление артиллерии и средств противовоздушной обороны украинским военным не поможет им на поле боя. Но военные пересматривать разработанный план по гипотетическому противостоянию Россия — НАТО отказались.

Сотрудники Пентагона столкнулись со сложностью учета сохранившегося оружия из-за военной помощи Украине. С таким заявлением выступила помощник министра обороны США Кимберли Джексон. Она пояснила что военные прислушиваются к просьбам Киева, но не могут не учитывать интересов собственной страны.