Названа причина непростых отношений Китая и США

Заместитель иностранных дел КНР Се Фэн считает, что причиной тупиковых отношений Китая и США является американская политика. По его словам, в Вашингтоне должны понести ответственность за такое положение вещей, рассказал «Интерфакс».

На встрече с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман дипломат отметил, что непростые отношения двух стран могут столкнуться с серьезными трудностями в будущем. По словам Се Фэна, США восстанавливают чувство собственного превосходства, называя Пекин врагом, рассказал News.ru.

В США допустили введение новых санкций против Пекина, поскольку там не соблюдаются международные нормы.