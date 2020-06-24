Названа причина майского крушения Airbus А320 в Карачи

«И пилоты, и диспетчеры не соблюдали протокол. Пилот проигнорировал указания авиадиспетчеров, а они, с другой стороны, не проинформировали пилота о столкновении двигателей с землей», — заявил Хан во время выступления с предварительным докладом по авиакатастрофе в Национальной ассамблее.

Министр рассказал, что он лично прослушал запись разговора пилота и диспетчера, которые несколько раз нарушили предписания. По словам Хана, самолет был технически исправен. Переговоры, которые зафиксировали бортовые самописцы, уже полностью расшифрованы. Запись станет частью окончательного отчета о крушении самолета.

Лайнер, на борту которого находились 99 человек, рухнул на один из жилых районов Карачи 22 мая. Погибли 97 человек. Два пассажира выжили. Самолет дважды пытался приземлиться в аэропорту. По предварительным данным, во время первой попытки сесть, самолет не выпустил шасси и задел двигателями взлетно-посадочную полосу. Несколько десятков жителей Карачи лишились крова и получили травмы. В больнице после катастрофы умерла одна девочка.