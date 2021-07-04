Названа причина крушения самолета ВВС Филиппин

Самолет C-130 филиппинских ВВС потерпел крушение при посадке, не попав на взлетно-посадочную полосу. Об этом заявил глава Вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехана, сообщило AP.

Военный самолет разбился в воскресенье на острове Холо в провинции Сулу. По словам командующего ВС Филиппин, самолет не попал на ВПП и после падения загорелся.

«Это очень прискорбно. Самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и пытался набрать высоту, но потерпел неудачу и разбился», — сказал генерал.

Самолет перевозил военнослужащих из города Кагаян-де-Оро на юге страны. В преимущественно мусульманской провинции Сулу правительственные войска десятилетиями сражаются с боевиками исламистской группировки «Абу Сайяф», некоторые из которых примкнули к «Исламскому государству» (деятельность террористической организации в РФ запрещена).

На борту находились 85 человек. По предварительным данным, по меньшей мере 40 человек были спасены. Их достали из-под горящих обломков и доставили в больницу. Спасательная операция продолжается.