Мир 18 февраля 2023, 02:28 Названа причина для отказа США от поддержки Украины The Times: США откажутся поддерживать Украину после истощения военных ресурсов

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Соединенные Штаты могут отказаться от дальнейшей поддержки Украины при условии перенапряжения сил и нехватки военных ресурсов. Таким прогнозом поделился обозреватель Джерард Бейкер в статье для британской газеты The Times.

«Исход этого конфликта будет определяться синтезом военной мощи и политической воли. Но, в этом кризисе политическую волю должна проявлять не Украина, а страны, которые поставляют ей боевую технику», — написал он.

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По мнению обозревателя, в США за кулисами звучат «весьма неоднозначные сигналы». На это указывает изменчивость американского общественного и политического мнения в вопросе поддержки Украины.

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«Ослабление поддержки отражает сохранившиеся опасения относительно рисков эскалации. <…> Также растет обеспокоенность по поводу влияния конфликта на американские стратегические приоритеты и ресурсы», — написал Бейкер.

Страхи усиливаются в США из-за «перенапряжения сил» и нехватки военных ресурсов, подытожил обозреватель.

Администрация президента США Джо Байдена ранее заявила, что переговоры по Украине могут начаться только в том случае, если к этому будут готовы ее власти. При этом в Белом доме отметили, что Россия может сама прекратить спецоперацию.