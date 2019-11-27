Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Доминикане

По словам собеседницы телеканала, автобус с туристами, следовавший в аэропорт около 15:00 по местному времени, попал в ДТП из-за резкого маневра грузовика, который следовал перед автобусом. Водитель автобуса, в свою очередь, был вынужден резко затормозить, чтобы избежать столкновения. Вследствие чего транспортное средство, в салоне которого находилось 39 туристов, а также представители Anex Tour и водитель, перевернулось.

Не менее 15 пострадавших в Доминикане россиян в критическом состоянии Подробнее

Представитель компании также подтвердила, что жертв в результате ЧП нет. Пострадавшие были госпитализированы в три больницы, где сейчас находятся представители туроператора.

«В настоящее время все туристы находятся в безопасности. Семеро из них вылетают своим рейсом Москву, который будет в 20:15 по местному времени. Остальные туристы находятся в трех госпиталях», — сообщила собеседница телеканала.

Она также отметила, что информация об их состоянии в данный момент уточняется. Девушка заверила, что «абсолютно все гости находятся под присмотром врачей». Представители туркомпании оказывают поддержку как пострадавшим, так и их родственникам. Представитель компании добавила, что телефон горячей линии доступен 24 часа в сутки.

Она также сообщила, что российский консул был проинформирован о случившемся, а ситуация находится под контролем. Страховая компания, как отметила представитель Anex Tour, оказывает содействие и «все страховые расходы берет на себя».

ДТП произошло на юго-востоке республики. Автобус с туристами следовал в аэропорт, но столкнулся с грузовиком и опрокинулся на обочину.

Позднее местные медики уточнили данные о пострадавших. По их словам, по меньшей мере 15 россиян находятся в критическом состоянии.