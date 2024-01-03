Мир 03 января 2024, 13:34 Названа предварительная причина столкновения самолетов в аэропорту Токио Kyodo: въехавший в Airbus самолет береговой охраны Японии сел без разрешения Hu Xiaoge / Global Look Press

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Авария с пассажирским лайнером Airbus и самолетом береговой охраны Японии в аэропорту Токио произошла из-за посадки служебного борта без предварительного разрешения диспетчера. Но капитан экипажа опроверг эти заявления. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на предварительные данные расследования.

Журналисты напомнили, что столкновение самолетов произошло в районе взлетно-посадочной полосы токийского аэропорта Ханэда. От удара оба борта загорелись.

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Жертвами стали пять членов экипажа самолета береговой охраны. Спасся только один человек. Пассажиров и экипаж коммерческого рейса эвакуировали без каких-либо последствий.

Полицейское управление Токио заявило, что начало расследование аварии и в качестве предварительной версии рассматривает профессиональную халатность, которая привела к смерти и травмам.

По данным Kyodo, командир экипажа самолета береговой охраны не получил разрешения на посадку, но направил борт на полосу аэропорта.

В ведомстве эти обвинения опровергли. Там пояснили, что летевший из Саппоро самолет получил сообщение от диспетчера о том, что может посадить борт для погрузки воды и продовольствия для пострадавших от землетрясения жителей префектуры Ниигата.