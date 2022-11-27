Важное 27 ноября 2022, 20:21 Названа предварительная причина смерти главы МИД Белоруссии Макея «Наша Нива»: министр иностранных дел Белоруссии Макей скончался после сердечного приступа РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей скончался в результате инфаркта. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщило издание «Наша Нива».

По данным издания, во время сердечного приступа дипломат находился дома в Дроздах. О проблемах со здоровьем он знал, но к врачам не обращался, так как не понимал всей опасности своего состояния.

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За день до смерти Макей собирался в театр, где планировалась премьерная постановка его супруги Веры Поляковой-Макей. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей скончался в субботу, 26 ноября, на 65-м году жизни. Церемония прощания с дипломатом пройдет в Центральном доме офицеров Минска. Окончательную дату сообщит правительство республики.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что уход из жизни главы внешнеполитического ведомства соседней страны стал настоящим потрясением.