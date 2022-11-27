27 ноября 2022, 20:21
Названа предварительная причина смерти главы МИД Белоруссии Макея
«Наша Нива»: министр иностранных дел Белоруссии Макей скончался после сердечного приступа
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей скончался в результате инфаркта. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщило издание «Наша Нива».
По данным издания, во время сердечного приступа дипломат находился дома в Дроздах. О проблемах со здоровьем он знал, но к врачам не обращался, так как не понимал всей опасности своего состояния.
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За день до смерти Макей собирался в театр, где планировалась премьерная постановка его супруги Веры Поляковой-Макей. Официального подтверждения этой информации пока нет.
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей скончался в субботу, 26 ноября, на 65-м году жизни. Церемония прощания с дипломатом пройдет в Центральном доме офицеров Минска. Окончательную дату сообщит правительство республики.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что уход из жизни главы внешнеполитического ведомства соседней страны стал настоящим потрясением.
Белоруссия
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