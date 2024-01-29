Мир 29 января 2024, 15:20 Названа предварительная дата визита Путина в Турцию Ушаков рассказал о подготовке поездки Путина в Турцию в феврале РИА «Новости»

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Поездку президента России Владимира Путина в Турцию запланировали на февраль. Сейчас идет работа по ее подготовке. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что в рамках поездки в Турцию президент России встретится для переговоров со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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«Могу сказать, что украинская тематика будет в качестве, наверное, одной из основных предметов переговоров», — заявил Ушаков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на минувшей неделе в беседе с журналистами говорил, что пока нет даже предварительной даты поездки Путина в Турцию. Он пояснял, что сейчас идет согласование графиков лидеров двух стран.

Турецкие СМИ со ссылкой на источники сообщали, что встреча Путина и Эрдогана пройдет 12 февраля. Официально ни одна из сторон эту информацию пока не подтвердила.