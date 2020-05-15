Названа предположительная дата возобновления авиасообщения между Турцией и Россией

Тем не менее делать окончательные прогнозы пока преждевременно.

Сезон на российском рынке может быть продленным, допустил эксперт. А Турция, по его мнению, точно снова будет главным направлением для отечественных путешественников.

«Люди сейчас очень устали. Они приедут в Турцию и зимой, им будет все равно, что нет моря и солнца. Зимой будет много чартеров и много туристов», — отметил Кочкар.

Турция объявила о пройденном пике коронавируса 29 апреля. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин заявил, что открытие Турции для туристов из России в первую очередь зависит от рекомендаций Ростуризма и Роспотребнадзора.