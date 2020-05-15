Названа предположительная дата возобновления авиасообщения между Турцией и Россией
Чартеры между Россией и Турцией могут запустить с 1 августа. С таким предположением выступил президент ANEX Group Нешет Кочкар. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.
Тем не менее делать окончательные прогнозы пока преждевременно.
Сезон на российском рынке может быть продленным, допустил эксперт. А Турция, по его мнению, точно снова будет главным направлением для отечественных путешественников.
«Люди сейчас очень устали. Они приедут в Турцию и зимой, им будет все равно, что нет моря и солнца. Зимой будет много чартеров и много туристов», — отметил Кочкар.
Турция объявила о пройденном пике коронавируса 29 апреля. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин заявил, что открытие Турции для туристов из России в первую очередь зависит от рекомендаций Ростуризма и Роспотребнадзора.