    15 мая 2020, 19:03

    Названа предположительная дата возобновления авиасообщения между Турцией и Россией

    Алена Макаренко

    Чартеры между Россией и Турцией могут запустить с 1 августа. С таким предположением выступил президент ANEX Group Нешет Кочкар. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.
    Названа предположительная дата возобновления авиасообщения между Турцией и Россией

    Тем не менее делать окончательные прогнозы пока преждевременно.

    Сезон на российском рынке может быть продленным, допустил эксперт. А Турция, по его мнению, точно снова будет главным направлением для отечественных путешественников.

    «Люди сейчас очень устали. Они приедут в Турцию и зимой, им будет все равно, что нет моря и солнца. Зимой будет много чартеров и много туристов», — отметил Кочкар.

    Турция объявила о пройденном пике коронавируса 29 апреля. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин заявил, что открытие Турции для туристов из России в первую очередь зависит от рекомендаций Ростуризма и Роспотребнадзора.