Названа практически неуязвимая для коронавируса категория людей

Дети и подростки реже других заражаются новым коронавирусом. Об этом говорит статистика, которую ученые подготовили на основе анализа более чем 70 тысяч случаев заболеваемости COVID-19.

Статистику инфицирования опубликовал Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР, пишет газета «Известия». В этом обзоре детально описывается серия случаев заражения COVID-19 на материковом Китае, которая произошла в период до 11 февраля 2020 года.

Согласно данным этого обзора, наименьшую опасность коронавирус представляет для детей и подростков. На возрастные категории от 0 до 10 лет и от 10 до 19 приходится только по 1% от всех случаев заболевания.

Российские вирусологи уверены, что такая тенденция связана с тем, что иммунная система человека с годами ослабевает и становится более восприимчивой к штаммам. Однако нет подтвержденных сведений о безвредности нового коронавируса для детей.

В основную группу риска по-прежнему входят люди старше 60 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями. Опять же это связано с тем, что иммунная система с возрастом ослабевает, а наличие хронических заболеваний часто служит причиной развития осложнений.

Сегодня в мире коронавирусной инфекцией заражено более 92,8 тысячи человек. Вылечились свыше 48,4 тысячи граждан. Жертвами стали больше 3,1 тысячи пациентов. В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от COVID-19 и что делать, если кто-то из близких все-таки заразился.

Тем временем, как это часто бывает, нашлись и желающие заработать на глобальной беде. Группа энтузиастов создала криптовалюту CoronaCoin. Принцип ее работы напугал многих граждан: чем больше людей погибают от коронавируса, тем дороже становится токен.