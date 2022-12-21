Мир 21 декабря 2022, 15:35 Названа потраченная Западом сумма на военную поддержку Украины Министр обороны Шойгу: Запад потратил 97 миллиардов долларов на поддержку Украины РИА «Новости»

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Западные страны потратили более 97 миллиардов долларов, поставляя военную технику на Украину. Об этом на заседании коллегии Министерства обороны с участием президента России Владимира Путина сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

«Страны НАТО и США — всего 27 государств — уже потратили 97 миллиардов долларов за поставки оружия украинскому режиму. Это даже больше, чем оставили американцы в Афганистане», — рассказал он.

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Шойгу отметил, что часть брошенного украинцами вооружения уже попала в руки террористических группировок и расползается по всему миру.

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Министр подчеркнул, что также на стороне Украины трудится внушительная группировка спутников.

«Свыше 500 спутников США и НАТО работают на Украину, в том числе около 70 военных», — добавил он.

Глава оборонного ведомства отметил, что западные страны тратят значительные деньги на противостояние России в информационной среде.