Мир 16 мая 2023, 07:22 Названа последняя надежда для продления зерновой сделки РИА «Новости»: переговоры глав России и Турции станут последней надеждой зерновой сделки РИА «Новости»

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Российско-турецкие переговоры на высшем уровне могут стать последней надеждой для продления зерновой сделки, если странам не получится договориться о продлении черноморской инициативы до 18 мая. Об этом РИА «Новости» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Это будет последней надеждой, тем этапом, когда уже будет предельно ясно, что переговоры зашли в тупик», — отметил он.

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Собеседник агентства добавил, что в настоящее время нет какой-либо информации относительно планов и сроков продления нынешних договоренностей.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что подвижек в рамках российской части зерновой сделки не наблюдается. Он напомнил, что западные санкции продолжают блокировать российские сельхозпоставки, при этом перспективы по облегчению ограничений для якобы неподсанкционных удобрений и продовольствия отсутствуют.

Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку в июле 2022 года. Она подразумевает поставки украинской сельскохозяйственной продукции, а также российских удобрений и товаров через коридор в Черном море. Договоренности действуют до 18 мая текущего года.