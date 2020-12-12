Названа новая причина тяжелой формы COVID-19

Ученые нашли одинаковые модификации генов OAS1, OAS2, OAS3, TYK2, DPP9 и IFNAR2. Вариации в пяти из них связаны с тяжелой формой COVID-19. Модификации могут привести к проблемам с иммунитетом и легкими. Консультант Королевской больницы Эдинбурга, профессор Кеннет Бейли заявил, что эти знания помогут подобрать правильное сочетание лекарств и избежать серьезных последствий заражения коронавирусом.

С начала пандемии в мире выявили уже 71,2 миллиона случаев COVID-19. Болезнь протекает у заразившихся коронавирусом как в бессимптомной, так и в очень тяжелой форме с поражением легких и других жизненно важных органов. Жертвами вируса стали 1 597 629 человек.

В России уже началась масштабная вакцинация от 2019-nCoV. В Соединенных Штатах прививочные пункты начнут работать в течение суток, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.