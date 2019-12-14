Названа новая «Мисс мира»

Церемония награждения прошла в Лондоне 14 декабря. Корону вручала прошлогодняя победительница, мексиканская модель Ванесса Понсе де Леон. Награду получила 23-летняя Тони-Энн Сингх.

Тони-Энн Сингх оказалась второй представительницей Ямайки, которая победила в международном конкурсе красоты «Мисс мира». В предыдущий раз гражданка этой страны получила такой титул в 1993 году.

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Первой вице-мисс признали француженку Офели Мезино. Звание второй вице-мисс получила представительница Индии Суман Рао.

Ожидалось, что к интернет-голосованию и по телефону присоединятся около 100 миллионов человек, а трансляцию финала конкурса посмотрят более 900 миллионов зрителей в 140 странах мира.

Россию представляла 20-летняя Алина Санько из Ростовской области. Изначально она хотела побороться за звание «Мисс Вселенная», но не успела присоединиться к нему из-за проблем с визой. На «Мисс мира» девушка вышла в полуфинал. Кроме того, она попала в первую пятерку участниц по результатам зрительского голосования.

Россиянки получали титул «Мисс мира» в 1992 и 2008 годах.

Впервые конкурс красоты «Мисс мира» прошел в 1951 году, он считается одним из старейших. В 2020 году корону вручат в 70-й раз. Организаторы планируют провести церемонию награждение в Таиланде.