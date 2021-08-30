Названа новая дата переговоров Зеленского и Байдена

Встречу президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского перенесли во второй раз. Переговоры пройдут 1 сентября, а не 31 августа, как планировалось ранее. Как пояснил в беседе с РБК — Украина руководитель офиса Зеленского Михаил Подоляк, решение о переносе связано с ситуацией в Афганистане.

Он напомнил, что 31 августа — это последний день эвакуации американских военных с территории исламской республики.

«Решение о встрече президентов 1 сентября, а не 31 августа абсолютно протокольное и объясняется в том числе тем, что это в последний день эвакуационных процедур из Афганистана», — заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что ситуация в Афганистане сейчас находится в центре внимания США. Для Украины выгодно, чтобы она стала ключевым ньюсмейкером американской повестки, поэтому приняли решение перенести встречу на один день.

Переговоры Джо Байдена и Владимира Зеленсколько изначально планировали провести 30 августа, но после встречу перенесли на последний день лета, а теперь на 1 сентября.

Власти США проводят эвакуацию своих граждан и военных с территории Афганистана после перехода власти в исламской республике к террористическому движению «Талибан»*. Согласно договоренностям, процесс по выводу американских войск из страны должен завершиться 31 августа.

*«Талибан» — террористическое движение, запрещенное в России