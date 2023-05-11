11 мая 2023, 21:27
Названа неожиданная версия исчезновения главкома ВСУ Залужного
Эксперт Кнутов: побудить главу ВСУ Залужного залечь на дно могли неудачи
Военный эксперт, директор музея ПВО Юрий Кнутов назвал довольно неожиданную причину исчезновения главкома ВСУ Валерия Залужного. Украинский генерал пропал из медийного пространства, в частности, не появился на заседании глав генштабов стран НАТО, написал «МК».
По мнению Кнутова, побудить Залужного залечь на дно могли неудачи.
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«То, что он не появляется в медийной сфере, могут объясняться двумя фактами. Первый — он готовится к наступлению, и все силы брошены на разработку плана», — предположил эксперт.
Вторым вариантом Кнутов назвал отстранение Залужного от должности из-за того, что контрнаступление не подготовили в указанные сроки — причем, многие считают, что срок был 8–9 мая. Вполне возможно, что Залужный был занят передачей дел тому же Александру Сырскому — командующему сухопутными войсками ВСУ, который тоже пропал из информационного пространства.
«Но я склоняюсь к первому варианту, потому что сейчас все внимание сосредоточено на подготовке к контрнаступлению, которое де факто уже стартовало, но активная фаза которого не началась», — заключил эксперт.
Ранее появились слухи о возможной гибели главкома ВСУ Валерия Залужного. Их опровергла замглавы Минобороны Украины Анна Маляр. Она не подтвердила сведения о гибели Залужного и Сырского.
ВСУ
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