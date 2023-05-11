Мир 11 мая 2023, 21:27 Названа неожиданная версия исчезновения главкома ВСУ Залужного Эксперт Кнутов: побудить главу ВСУ Залужного залечь на дно могли неудачи РИА «Новости»

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Военный эксперт, директор музея ПВО Юрий Кнутов назвал довольно неожиданную причину исчезновения главкома ВСУ Валерия Залужного. Украинский генерал пропал из медийного пространства, в частности, не появился на заседании глав генштабов стран НАТО, написал «МК».

По мнению Кнутова, побудить Залужного залечь на дно могли неудачи.

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«То, что он не появляется в медийной сфере, могут объясняться двумя фактами. Первый — он готовится к наступлению, и все силы брошены на разработку плана», — предположил эксперт.

Вторым вариантом Кнутов назвал отстранение Залужного от должности из-за того, что контрнаступление не подготовили в указанные сроки — причем, многие считают, что срок был 8–9 мая. Вполне возможно, что Залужный был занят передачей дел тому же Александру Сырскому — командующему сухопутными войсками ВСУ, который тоже пропал из информационного пространства.

«Но я склоняюсь к первому варианту, потому что сейчас все внимание сосредоточено на подготовке к контрнаступлению, которое де факто уже стартовало, но активная фаза которого не началась», — заключил эксперт.

Ранее появились слухи о возможной гибели главкома ВСУ Валерия Залужного. Их опровергла замглавы Минобороны Украины Анна Маляр. Она не подтвердила сведения о гибели Залужного и Сырского.