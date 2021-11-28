Названа неочевидная причина деменции

Ученые из Бостонского университета провели исследования и выяснили, что занятия контактными видами спорта, в которых бьют по голове, могут спровоцировать развитие деменции. Результаты работы исследователей опубликовал журнал Neurology.

Специалисты нашли связь между количеством зон гиперинтенсивности на прижизненных снимках мозга и проявлениями заболевания мелких сосудов к моменту вскрытия. Ученые выяснили, что 90% умерших людей с повреждением белого вещества занимались американским футболом. Большинство из них перед смертью страдали от деменции, а 71% — от хронической энцефалопатии.

Ранее исследователи из Тяньцзиньского медицинского университета выяснили, что несколько чашек кофе или чая в день снижают риск развития деменции и инсульта.

В начале ноября диетолог Елена Соломатина для профилактики проблем с головой в пожилом возрасте рекомендовала есть продукты, в которых содержатся антиоксиданты, омега-3 и витамин В12.