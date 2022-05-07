Названа необычная причина снижения боеготовности армии США

Боеготовность армии США снижается из-за проблем с избыточным весом среди военнослужащих. Об этом рассказала газета Daily Express со ссылкой на исследование научного сотрудника медицинского факультета в Университете штата Кентукки доктора Сары Полис.

«Несмотря на усилия правительства США и Министерства обороны, ожирение продолжает влиять на военных, и риск для национальной безопасности велик, — заявила диетолог.

Проблема тучности сокращает круг потенциальных добровольцев-контрактников и уменьшает возможности для пополнения вооруженных сил, отметила ученый. Исследователи установили, что среди новобранцев преобладают женщины и представители расовых и этнических меньшинств — именно среди этих категорий людей наблюдается излишняя склонность к полноте.

В среднем с 1960 годов количество контрактников-мужчин удвоилось, в женском сегменте — утроилось, говорится в докладе.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявляла, что поставки вооружения на Украину не влияют на обороноспособность американской армии. У США есть «все, что нужно, чтобы защитить себя», уверена Псаки.