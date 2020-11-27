Названа необычная опасность удаленки для здоровья

Ученые из Тринити колледжа в Дублине пришли к выводу, что удаленная работа опасна для горла. Оно может заболеть из-за того, что многим работникам приходится повышать голос во время видеоконференций.

Как пишет The Daily Mail, в исследовании приняли участие 1575 человек, которые из-за пандемии коронавируса вынуждены работать из дома. 516 сотрудников рассказали о проблемах с горлом. 86% из них отметили, что до удаленки с горлом все было нормально. Если человеку во время дистанционной работы не надо ни с кем разговаривать, то это также вредит горлу. В офисе всегда можно с кем-то перекинуться словом, а дома из-за долгого молчания связки отекают и человек хрипнет.

Когда в марте началась пандемия коронавируса, во всем мире офисных работников отправили на удаленку. Люди стали постепенно возвращаться к привычному образу жизни летом, когда эпидемическая ситуация наладилась, однако в сентябре произошла повторная вспышка 2019-nCoV.

Накануне депутаты Госдумы приняли во втором чтении новый законопроект об особенностях дистанционной работы. Президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать регулирование удаленки так, чтобы между интересами работников и работодателей был баланс.