Эскалация конфликта на Украине нужна США, чтобы контролировать Европу. Америка намеренно разжигает вражду, заявил обозреватель китайского издания Хуаньцю шибао Че Цзяньсинь.

Америке невыгодно сближение России с Европой, считает автор материала. США предпринимали попытки развалить экономику страны после распада СССР, расширяли НАТО на восток и дали Украине надежду на вступление в Альянс. Все это является попыткой Америки задавить Россию и сохранить мировую гегемонию.

«Но их цель состоит не только в том, чтобы задавить Россию, но и в том, чтобы получить контроль над Европой», — отметил обозреватель.

Крепкий союз России и Европы может пошатнуть господство США и доллара, предупредил автор. Америка не может этого допустить, поэтому продолжает разжигать военные конфликты по всему миру. Частью этого плана по сохранению американской гегемонии является Украина, этот кризис на руку Соединенным Штатам. Однако Америка все чаще бросает своих партнеров: подтверждением этому служит отказ главы Белого дома Джо Байдена помогать Украине.