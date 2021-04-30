Названа масса тела, при которой риск заболеть COVID-19 становится максимальным

Результаты первого масштабного исследования связи между COVID-19 и индексом массы тела (ИМТ) показали, что недостаточный и избыточный вес увеличивают риск тяжелого течения болезни. Исследование опубликовано в журнале Lancet Diabetes & Endocrinology.

Ученые изучили британскую общемедицинскую базу данных QResearch. Специалисты просмотрели 6,9 миллиона записей, которые были сделаны с 24 января (тогда был зарегистрирован первый случай заражения в Великобритании) по 30 апреля 2020 года. Авторы работы отобрали свыше 20 тысяч пациентов, доставленных в больницы во время первой волны, по которым имелись данные об ИМТ (индекс массы тела).

Оказалось, что риск тяжелой формы и смерти от COVID-19 растет у людей с ИМТ больше 23. С увеличением индекса массы тела на каждую единицу в среднем риск госпитализации возрастает на 5%. Вероятность попасть в отделение интенсивной терапии растет на 10%.

Ученые выяснили, что избыточный вес серьезно влияет на интенсивность болезни у молодых людей от 20 до 39 лет. У пациентов после 60 лет зависимость снижается, а у тех, кто старше 80 лет, вес вообще мало влияет на течение заболевания.

Также исследователи обнаружили, что с осложнениями может протекать болезнь у людей с пониженным ИМТ (менее 18,5). Чтобы избежать тяжелых случаев ковида, специалисты призывают не доводить себя до истощения.

«Мы еще не знаем наверняка, что потеря веса снизит риск тяжелого исхода COVID-19, но это весьма правдоподобно. К тому же это, безусловно, принесет пользу для здоровья — снизит риски развития диабета второго типа, рака и некоторых других заболеваний», — отметил участник исследования профессор Пол Авеярд.

Итальянские ученые провели свое исследование и пришли к выводу, что употребление витаминов C, D, а также цинка и мелатонина может предотвратить острое течение COVID-19.