Мир 27 марта 2023, 02:16 Названа истинная цель китайского мирного плана по Украине Политолог Гуселетов: КНР руководствуется личными целями, предлагая мирный план по Украине flickr

Читать 360tv в

Китайская Народная Республика руководствуется личными интересами и планирует занять нейтральную позицию, выступая миротворцем. Об этом сообщил главный научный сотрудник института социально-политических исследований социологического центра Российской академии Борис Гуселетов в беседе с ТАСС.

«Китай на самом деле всегда и во всех своих инициативах преследует в первую очередь свои цели. Его собственные интересы сегодня — выглядеть миротворцем», — заявил собеседник агентства.

Реклама

Он отметил, что предложенный Китаем мирный план, состоящий из 12 пунктов, во многом схож с российской позицией. Однако, по словам политолога, есть и неприемлемые для России моменты.

Гуселетов заявил, что пока нельзя сказать ничего конкретного, но в ближайшем будущем ситуация прояснится. Тогда станет ясно, насколько схожи взгляды России и Китая, и получится ли создать совместное предложение.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков припомнил лидеру США Джо Байдену его насмешливое высказывание о сближении Москвы и Пекина. Теперь им не до смеха, подчеркнул сенатор, ведь России удалось сдружиться и с Китаем, и с Ираном.