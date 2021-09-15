Названа истинная причина рекордной стоимости газа в Европе

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснил всплеск стоимости газа в Европе до 950 долларов за тысячу кубометров. По словам эксперта, цена на газ на европейском рынке зависит от голландского хаба. Об этом написало ИА Nation News.

«В Европе есть несколько газовых хабов, где происходит торговля самим газом. Соответственно, 950 долларов — это не общеевропейская цена, а стоимость газа в голландском хабе», — объяснил Пикин.

Он отметил, что наполненность газовых хранилищ в Европе находится на низких уровнях. Для того, чтобы их заполнить, нужны дополнительные объемы. На этом этапе и возникают проблемы, потому что цены в Азии на газ также достаточно высокие. С увеличением спроса начинают расти и цены.

«То есть газа мало, а он нужен в преддверии зимы. Чтобы он появился, необходимо поднять цену. Но про трубопроводный газ речи нет, потому что он идет по контрактам, условия которых „Газпром“ четко выполняет», — подытожил эксперт.