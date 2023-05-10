Мир 10 мая 2023, 22:52 Названа главная цель США в противостоянии Украины с Россией Офицер Дэвис: США затянут конфликт на Украине, чтобы вредить России Pixabay

Читать 360tv в

Власти США не интересует итог конфликта на Украине, поскольку в Вашингтоне преследуют цель — нанести как можно больше вреда России. Об этом подполковник Дэниел Дэвис заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его мнению, американский президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин уверены, что Украина не сможет выиграть в военном противостоянии с Москвой.

Реклама

«Их это не беспокоит. Все свидетельствует о том, что главная цель — нанести вред России. <…> При этом их не волнует, ценой скольких человеческих жизней <…> она будет достигнута», — сказал Дэвис.

Подполковник уверен, что руководство Соединенных Штатов будет стараться затянуть конфликт с надеждой ослабить Россию.

Ранее Пентагон заявил, что Украине выделят очередной пакет военной помощи. Его стоимость составит 1,2 миллиарда долларов. В новый пакет войдут средства противовоздушной обороны и боеприпасы для беспилотников. В Минобороны США отметили, что продолжат дальнейшую работу по обеспечению украинских войск необходимым оружием.