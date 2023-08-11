Мир 11 августа 2023, 07:37 Названа «главная проблема Украины», определившая ее судьбу Rzeczpospolita: главная проблема Украины заключается в ее несамостоятельности Freepik

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Главная проблема Украины заключается в ее зависимости от внешних факторов и несамостоятельности. На это указал журналист польской газеты Rzeczpospolita.

«Одна из самых больших проблем Украины <…> заключается в том, что она не может сама решать свою судьбу», — отмечается в материале.

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Автор напомнил, что сейчас ВСУ ведут «ключевое наступление», которое не оправдывает ожиданий ни украинских властей, ни западных союзников. При этом Украина попала в серьезную зависимость от поставок западного вооружения.

В итоге будущее украинского конфликта оказалось в руках президента России Владимира Путина, а также на исход кризиса может повлиять смена политических сил в Соединенных Штатах и Евросоюзе, резюмировал журналист.

Ранее член Палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин призвала Соединенные Штаты сосредоточиться на своих проблемах вместо того, чтобы выделять еще миллиарды долларов Украине.