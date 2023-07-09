Мир 09 июля 2023, 07:57 Названа главная помеха контрнаступлению ВСУ Политолог Галеотти назвал возросшую эффективность ВС России помехой контрнаступлению ВСУ РИА «Новости»

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ВС России ведут боевые действия более эффективно, чем в начале спецоперации, не давая украинским боевикам добиться успехов в наступления. Об этом написал известный британский политолог и писатель Марк Галеотти в газете The Times.

По словам политического аналитика, украинская армия так и не смогла прорваться ни на одном направлении во время своего наступления. Он отметил «неожиданное упорство» российских бойцов.

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В числе значительных проблем для ВСУ эксперт перечислил БПЛА «Ланцет», новейшие системы минирования «Земледелие» и вертолеты Ка-52 «Аллигатор» с ПТРК «Вихрь».

По мнению Галеотти, украинское наступление все еще находится на начальном этапе. Он предположил, что боевики могут подключить еще шесть бригад, оснащенных западным оружием и получить шансы прорвать российскую оборону.

Ранее командующий первым батальоном 10-й механизированной бригады ВСУ полковник Сергей Яндульский признал отсутствие продвижения контрнаступления.