Мир 01 сентября 2023, 16:21 Названа главная ошибка Запада по Украине Экс-разведчик США Шаффер заявил о глухоте Запада к словам Путина до начала СВО РИА «Новости»

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Игнорирование позиций России и предупреждений президента Владимира Путина, которые он озвучивал до начала спецоперации, стали главной ошибкой Запада в ситуации на Украине. Об этом в интервью YouTube-каналу George Galloway заявил бывший разведчик Вооруженных сил США полковник в отставке Тони Шаффер.

Он подчеркнул, что российский лидер четко обозначил требования, но страны Запада, а особенно США и Великобритания, остались глухи к его словам.

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«Вместо того, чтобы принять его точку зрения, <…> его слова продолжали игнорировать», — заявил Шаффер.

Бывший разведчик подчеркнул, что если страны Запада продолжат действовать в таком же ключе, то это приведет к серьезной эскалации конфликта и вовлечению в начавшийся кризис НАТО, что обернется серьезными последствиями для всего мира.

Ранее полковник Шаффер заявил, что власти Украины осознали всю несостоятельность идеи контрнаступления и начали набирать людей для перехода в оборону. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский уже анонсировал усиление мобилизации. Но в условиях больших потерь личного состава армии набрать достаточное количество людей ему не удастся.