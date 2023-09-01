01 сентября 2023, 16:21
Названа главная ошибка Запада по Украине
Экс-разведчик США Шаффер заявил о глухоте Запада к словам Путина до начала СВО
Игнорирование позиций России и предупреждений президента Владимира Путина, которые он озвучивал до начала спецоперации, стали главной ошибкой Запада в ситуации на Украине. Об этом в интервью YouTube-каналу George Galloway заявил бывший разведчик Вооруженных сил США полковник в отставке Тони Шаффер.
Он подчеркнул, что российский лидер четко обозначил требования, но страны Запада, а особенно США и Великобритания, остались глухи к его словам.
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«Вместо того, чтобы принять его точку зрения, <…> его слова продолжали игнорировать», — заявил Шаффер.
Бывший разведчик подчеркнул, что если страны Запада продолжат действовать в таком же ключе, то это приведет к серьезной эскалации конфликта и вовлечению в начавшийся кризис НАТО, что обернется серьезными последствиями для всего мира.
Ранее полковник Шаффер заявил, что власти Украины осознали всю несостоятельность идеи контрнаступления и начали набирать людей для перехода в оборону. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский уже анонсировал усиление мобилизации. Но в условиях больших потерь личного состава армии набрать достаточное количество людей ему не удастся.
США
Россия
Украина
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