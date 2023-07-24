Мир 24 июля 2023, 07:55 Названа главная ошибка Байдена в отношении России Sky News: лидер США Байден совершает роковую ошибку, недооценивая ядерный потенциал России РИА «Новости»

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден совершает роковую ошибку, недооценивая ядерный потенциал России и ее решимость применить ядерное оружие в случае крайней необходимости. Об этом заявил профессор Джозеф Сиракуза для материала австралийского издания Sky News.

«Это ошибка, и она может иметь катастрофические последствия», — считает он.

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По мнению Сиракузы, Байден «изолирован политическими придворными и прихлебателями» и из-за этого оказался оторван от действительности. Эксперт напомнил, что на днях американский лидер вскользь заметил, что якобы «нет реальной перспективы» применения ядерного оружия со стороны России.

При этом НАТО нарушает проходящие на Украине «красные линии» для России, и страна очень серьезно воспринимает опасность, которую несет в себе политика Североатлантического альянса, подчеркнул Джозеф Сиракуза. Он убежден, что США недооценивают возможность ядерного конфликта. Профессор добавил, что военный крах Украины способен смягчить ядерное противостояние Соединенных Штатов и России.

Ранее президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что у страны нет необходимости применять ядерное оружие, однако его использование теоретически возможно в случае возникновения угрозы существованию государства и его суверенитету.