Мир 31 марта 2023, 12:49 Названа главная мишень Запада в противостоянии России и Белоруссии Лукашенко: Запад не заинтересован в экономически независимых России и Белоруссии РИА «Новости»

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Россия и Белоруссия обладают огромными природными ресурсами, большой промышленной базой и высокими научными компетенциями, что делает их реальными конкурентами стран Запада. Последние не в силах терпеть подобное и бьют по экономикам союзных государств. Об этом в своем обращении к народу и парламенту Белоруссии заявил президент республики Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что экономика, которая обеспечивает социальную защищенность простых людей, стала главной мишенью Запада.

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«Вопрос не в разнице менталитетов, различии политических систем Запада и Востока. Все гораздо проще и примитивнее. Ни суверенная Беларусь, ни суверенная Россия с сильной экономикой никому не нужны», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам таким способом Запад избавляется от конкурентов, обладающих серьезными природными ресурсами, промышленными возможностями и научной базой.

Президент Белоруссии добавил, что вопрос сохранения суверенитета республики еще никогда не стоял так остро. Поэтому нужно уделить особое внимание защите независимости страны.