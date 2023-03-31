31 марта 2023, 12:49
Названа главная мишень Запада в противостоянии России и Белоруссии
Лукашенко: Запад не заинтересован в экономически независимых России и Белоруссии
Россия и Белоруссия обладают огромными природными ресурсами, большой промышленной базой и высокими научными компетенциями, что делает их реальными конкурентами стран Запада. Последние не в силах терпеть подобное и бьют по экономикам союзных государств. Об этом в своем обращении к народу и парламенту Белоруссии заявил президент республики Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что экономика, которая обеспечивает социальную защищенность простых людей, стала главной мишенью Запада.
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«Вопрос не в разнице менталитетов, различии политических систем Запада и Востока. Все гораздо проще и примитивнее. Ни суверенная Беларусь, ни суверенная Россия с сильной экономикой никому не нужны», — подчеркнул Лукашенко.
По его словам таким способом Запад избавляется от конкурентов, обладающих серьезными природными ресурсами, промышленными возможностями и научной базой.
Президент Белоруссии добавил, что вопрос сохранения суверенитета республики еще никогда не стоял так остро. Поэтому нужно уделить особое внимание защите независимости страны.
Белоруссия
Александр Лукашенко
Россия
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