Названа эффективная альтернатива медицинской маске

Пластиковый щиток может стать полноценной альтернативой медицинской маске, чтобы уберечься от коронавируса. Медикам его удобнее использовать с практической точки зрения.

«Имитационное исследование показало, что щиток снижает непосредственное воздействие вируса на 92% на расстоянии от 180 сантиметров от зараженного», — сообщил портал MedicalXpress со ссылкой на специалистов из Университета Айовы.

В отличие от маски, пластиковый щиток можно мыть мыльной водой и использовать многократно. Чтобы не допустить заражения, нужно подобрать щиток ниже подбородка. Он должен защищать уши, а между головным убором и его верхним краем не должно быть зазора. Это средство защиты гораздо удобнее маски. Щиток не позволит просто так потрогать себя за лицо.

Ранее заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова заявила, что пассажиров столичной подземки могут обязать носить маски из-за пандемии коронавируса. Пока пользоваться метро можно с открытым лицом.

За последние сутки в России выявили рекордное количество зараженных — 7933 человека. Число инфицированных в РФ выросло до 114 431 жителя.