Эксклюзив 16 февраля 2023, 13:57 Названа единственная страна, получившая выгоду от взрывов на «Северных потоках» Политолог Пашковский: США придется доказать непричастность к взрывам на «Северных потоках»

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Властям США рано или поздно придется доказывать собственную непричастность к взрывам на газопроводах «Северный поток», так как теракт принес огромный ущерб всему европейскому газовому консорциуму. Об этом «360» сообщил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский.

«США обязаны представить доказательства о непричастности к взрывам на „Северных потоках“, потому что они являются единственной стороной, получившей от этого выгоду. Фактически европейский газовый консорциум и немецкая промышленность понесли очень серьезный ущерб», — отметил он.

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Пашковский подчеркнул, что позволить себе такой недружественный акт могли только те государства, которые находятся в особых отношениях с Германией.

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«Соответственно, это Великобритания или США. Тем более, американские власти неоднократно говорили о том, что „Северный поток — 2“ не будет введен в эксплуатацию. Это показывает, что США предпринимали все усилия, чтобы заблокировать ввод газопровода, а до этого и еще блокировали его строительство», — добавил он.

Запад пытается скрыть виновника

Аналитик отметил, что отсутствие расследования по терактам демонстрирует, что идет покрытие вины заинтересованной в этом стороны.

«США находятся в той ситуации, в которой должны доказывать свою непричастность. Иначе ситуация будет состоять таким образом, что Соединенным Штатам рано или поздно придется отвечать за удар по общеевропейской газовой системе», — заключил Пашковский.

Ранее представитель посольства России в Вашингтоне Игорь Гиренко пообещал, что страна не позволит США замолчать ситуацию с подрывами на «Северных потоках».