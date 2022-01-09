Названа дата заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ запланировано на 10 января. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Армении. Там уточнили, что встреча пройдет в формате видеоконференции.

ТАСС сообщил, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Совет коллективной безопасности ОДКБ пройдет 10 января. Он уточнил, что президент России Владимир Путин примет в нем участие.

«Да. Готовимся в понедельник», — ответил Песков на вопрос об участии Путина в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ 10 января.

О необходимости проведения нового собрания Совета коллективной безопасности в минувшую субботу заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, который поддержал это предложение.

Как напомнила пресс-служба Кремля, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что, как действующий председатель ОДКБ, займется организацией этого мероприятия. Главным вопросом заседания станет ситуация в Казахстане.

Начавшиеся как мирные митинги акции протеста жителей Казахстана, выступивших против повышения цен на сжиженный газ, переросли в беспорядки. Несколько дней подряд в крупнейших городах республики проходят погромы и мародерство.

По мнению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, за организацией беспорядков стоят террористические группировки, которые прошли тренировки за границей. Для помощи в наведении порядка он обратился к странам ОДКБ, которые прислали в страну миротворцев.

Армия и правоохранительные органы Казахстана проводят в разных областях страны антитеррористические операции. По официальным данным, количество задержанных превысило 5000 человек. Среди них есть иностранцы.