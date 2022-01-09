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    09 января 2022, 12:44

    Названа дата заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ

    «Интерфакс»: Совет коллективной безопасности ОДКБ соберется 10 января

    Анатолий Минкин

    Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ запланировано на 10 января. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Армении. Там уточнили, что встреча пройдет в формате видеоконференции.

    Названа дата заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ

    ТАСС сообщил, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Совет коллективной безопасности ОДКБ пройдет 10 января. Он уточнил, что президент России Владимир Путин примет в нем участие.

    «Да. Готовимся в понедельник», — ответил Песков на вопрос об участии Путина в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ 10 января.

    О необходимости проведения нового собрания Совета коллективной безопасности в минувшую субботу заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, который поддержал это предложение.

    Как напомнила пресс-служба Кремля, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что, как действующий председатель ОДКБ, займется организацией этого мероприятия. Главным вопросом заседания станет ситуация в Казахстане.

    Начавшиеся как мирные митинги акции протеста жителей Казахстана, выступивших против повышения цен на сжиженный газ, переросли в беспорядки. Несколько дней подряд в крупнейших городах республики проходят погромы и мародерство.

    По мнению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, за организацией беспорядков стоят террористические группировки, которые прошли тренировки за границей. Для помощи в наведении порядка он обратился к странам ОДКБ, которые прислали в страну миротворцев.

    Армия и правоохранительные органы Казахстана проводят в разных областях страны антитеррористические операции. По официальным данным, количество задержанных превысило 5000 человек. Среди них есть иностранцы.