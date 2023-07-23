23 июля 2023, 18:19
Названа дата заседания Совета Украина — НАТО по зерновой сделке
RTBF: заседание Совета Украина — НАТО по зерновому коридору пройдет 26 июля
Заседание Совета Украина — НАТО по ситуации в Черном море проведут 26 июля на уровне постоянных представителей, сообщила глава пресс-службы альянса Оана Лунгеску. Ее слова привел бельгийский телеканал RTBF.
«Цель встречи — провести консультации по последним событиям, а также обсудить доставку украинских зерновых через Черное море», — сказала Лунгеску.
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Целью встречи станет консультация о последних событиях, также планируется обсудить перевоз украинского зерна через Черное море.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой собрать совет по зерновому коридору, сообщал «Царьград». По его словам, кризис безопасности в этих водах киевский режим сможет преодолеть.
Россия объявила о выходе из зерновой сделки 18 июля. Президент страны Владимир Путин не исключил готовность рассмотреть возможность возвращения к соглашению при условии, если другие его участники выполнят все ранее поставленные требования.
Владимир Зеленский
НАТО
Украина
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