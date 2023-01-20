Мир 20 января 2023, 02:08 Названа дата второй акции протеста против пенсионной реформы во Франции Вторая акция протеста против повышения пенсионного возраста во Франции состоится 31 января РИА «Новости»

Читать 360tv в

Французские профсоюзы объявили дату проведения второй общенациональной демонстрации против повышения пенсионного возраста в стране. Она назначена на 31 января. Во время первой акции 19 января на улицы вышли свыше миллиона человек. 19 января. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«В продолжение сегодняшнего дня демонстраций против пенсионной реформы следующая акция протеста пройдет 31 января», — говорится в сообщении телеканала со ссылкой на профсоюз CFDT.

Реклама

Как отмечаются дату следующей акции протеста согласовали между собой восемь ведущих французских профсоюзов: CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires и FSU.

Реклама

В четверг, 19 января, на улицы городов Франции вышли недовольные реформами люди. В частности, причиной протестов стало повышение пенсионного возраста. Протестные акции быстро переросли в столкновения с правоохранителями. Неизвестные в Париже, закрыв лица черными масками и капюшонами, начали кидать в сотрудников полиции бутылки, камни и пиротехнику. Кто-то из митингующих поджигал урны и мусорные баки на улицах.