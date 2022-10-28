Названа дата возобновления рейсов «Аэрофлота» в Каир | 360°

Мир 28 октября 2022, 11:30 Названа дата возобновления рейсов «Аэрофлота» в Каир «Аэрофлот» сообщил о возобновлении рейсов в Каир с 12 ноября РИА "Новости"

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит рейсы в столицу Египта — Каир — 12 ноября. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте перевозчика.

«Билеты уже поступили в продажу. Начиная с 12 ноября рейсы в Каир возобновятся на ежедневной основе», — сообщили в «Аэрофлоте».

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Минимальная стоимость билета на сайте перевозчика составляет 20 895 рублей.

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Также с 30 октября «Аэрофлот» перейдет на отечественную онлайн-систему бронирования авиабилетов. Сейчас сервисы по покупке, бронированию, возврату и обмену авиабилетов недоступны.

Генеральный директор туристического оператора Space Travel Артур Мурадян сообщал, что на ноябрьские праздники россияне в основном покупали билеты в Египет и Турцию.

Также популярными направлениями стали Мальдивы, Шри-Ланка и Объединенные Арабские Эмираты, но продажа туров на них закончилась уже в сентябре.

Ранее стало известно, что примерная стоимость тура в Египет на двух человек составит 50 тысяч рублей. После объявления частичной мобилизации в России цены снизились на 30%.