Названа дата судебного решения об экстрадиции Ассанжа из Великобритании

Вестминстерский магистратский суд Великобритании вынесет решение о высылке в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа 20 апреля. После этого дело передадут на рассмотрение главы МВД страны Прити Пател. Об этом говорится в сообщении WikiLeaks в Twitter.

Источник фото: Twitter.com/wikileaks

«Защита Ассанжа направи документы Пател. Крайний срок — 18 мая», — говорится в сообщении.

Власти США обвинили Джулиана Ассанжа в преступлении, связанном с раскрытием секретной информации. Скрываясь от ответственности основатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где провел почти семь лет.

После выдачи его отправили в тюрьму. Все это время американцы добивались его выдачи. В январе 2021 года суд отказал США в экстрадиции в связи с опасениями за его психическое здоровье.

Власти США предоставили гарантии, что основатель WikiLeaks в случае экстрадиции не будет подвергаться особым административным мерам или содержаться в тюрьме максимально строгого режима. На основе этих данных суд удовлетворил апелляцию США. Окончательный вердикт огласят 20 апреля.