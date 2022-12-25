Мир 25 декабря 2022, 22:43 Названа дата суда над убийцей трех курдов в Париже Прокуратура Парижа: суд над убийцей трех курдов назначили на 26 декабря РИА «Новости»

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Убившего трех человек у курдского культурного центра в Париже мужчину будут судить 26 декабря. Об этом написала газета Le Figaro со ссылкой на столичную прокуратуру.

Как заявили в надзорном ведомстве, рассмотрение дела назначили на понедельник, 26 декабря. Подозреваемого вернули обратно в следственный изолятор из психиатрического отделения больницы.

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Правоохранители провели обыск в квартире мужчины. Как сообщили близкие к следствию источники издания, результаты проведенной работы говорят о том, что у француза не было сообщников. Подозреваемый не входил ни в одну из террористических группировок, а его действия объясняются депрессией и патологической ненавистью к иностранцам.

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Мужчина устроил нападение на людей около курдского культурного центра 23 декабря. В тот день бывший служащий французских железных дорог начал стрелять в прохожих. В итоге погибли три человека. Троим пострадавшим понадобилась помощь медиков. Как ранее заявили в прокуратуре, мужчина изначально не планировал убивать именно курдов. Его целью были иностранцы в Сен-Дени.