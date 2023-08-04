Мир 04 августа 2023, 20:23 Названа дата проведения встречи по Украине в Саудовской Аравии Встреча по Украине в Саудовской Аравии пройдет в Джидде 5 августа Викимедиа

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Советники по национальной безопасности и представители целого ряда стран примут участие в совещании по украинскому кризису, которое пройдет в городе Джидда Саудовской Аравии в ближайшую субботу, 5 августа. Об этом сообщило Агентство печати королевства.

Переговоры станут продолжением гуманитарных инициатив премьер-министра и наследного принца страны Мухаммеда бен Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

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«С первых дней кризиса он выразил готовность помочь в достижении целей, которые приведут к установлению постоянного мира и сократят негативные последствия», — указали в сообщении.

Власти королевства рассчитывают, что предстоящая встреча укрепит диалог и сотрудничество на международном уровне и найдет дипломатический выход из начавшегося кризиса, который уже привел к негативным гуманитарным и экономическим последствиям.

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что европейские политики рассчитывают привлечь страны глобального Юга для поиска соглашений, которые лягут в основу «мирного саммита» по Украине.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что встреча в Саудовской Аравии может стать полезной, если участники признают бессмысленность «плана Зеленского».