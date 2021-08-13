Названа дата премьеры ремейка «Один дома»

Disney+ рассказал, когда выйдет ремейк комедии «Один дома». Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Премьера кино назначена на 12 ноября 2021 года

Оригинальное название фильма — Home sweet home alone. По сюжету мальчика по имени Макс Мерсер родители оставят дома одного, а сами уедут в Японию.

Как и в оригинале, ребенок будет защищаться от грабителей. Но в новой версии преступниками будет семейная пара.

Над фильмом работал режиссер Дэн Мейзер, известный по фильму «Дедушка легкого поведения». Главную роль сыграл Арчи Йейтс из фильма «Кролик Джоджо».

Ранее китайская киностудия купила права, чтобы снять ремейк российского фильма «Призрак».

Продюсер Бен Цзи считает, что это хороший фильм для массового зрителя. Он отметил, что проблема, затронутая в кино, будет понятна многие, в том числе и жителям Китая.

«Надеюсь, что, начав с „Призрака“, мы и дальше будем сотрудничать со студиями „Водород“ и СТВ, чьи проекты впечатляют», — добавил продюсер.