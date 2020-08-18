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    18 августа 2020, 11:49

    Названа дата поступления на рынок китайской вакцины от коронавируса

    Андрей Иванов

    Вакцина от коронавируса, которую разрабатывает китайская корпорация Sinopharm, поступит на мировой рынок в декабре 2020 года. Стоить препарат будет около 150 долларов. Об этом сообщила газета «Гуанмин жибао» со ссылкой на председателя правления Sinopharm Лю Цзинчжэня.
    Названа дата поступления на рынок китайской вакцины от коронавируса

    «После завершения третьей стадии международных клинических испытаний можно переходить к стадии одобрения инактивированной вакцины, ожидаем, что к концу декабря этого года вакцина сможет выйти на рынок», — приводит издание слова Цзинчжэня.

    Он добавил, что сам дважды прошел вакцинацию этим препаратом и никаких побочных эффектов у него не было. Именно два укола, по словам Цзинчжэня, дают гарантию защиты от коронавируса почти на 100%. После одной прививки антитела вырабатываются медленно.

    Стоимость двух вакцин составит около одной тысячи юаней (около 144 долларов). Китайские специалисты приступили к третьему этапу испытаний этой вакцины 23 июня.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса. Препарат разработали в институте имени Гамалеи. Первыми препарат получат медики и учителя.

    Новости SMI.FM