Названа дата поступления на рынок китайской вакцины от коронавируса

«После завершения третьей стадии международных клинических испытаний можно переходить к стадии одобрения инактивированной вакцины, ожидаем, что к концу декабря этого года вакцина сможет выйти на рынок», — приводит издание слова Цзинчжэня.

Он добавил, что сам дважды прошел вакцинацию этим препаратом и никаких побочных эффектов у него не было. Именно два укола, по словам Цзинчжэня, дают гарантию защиты от коронавируса почти на 100%. После одной прививки антитела вырабатываются медленно.

Стоимость двух вакцин составит около одной тысячи юаней (около 144 долларов). Китайские специалисты приступили к третьему этапу испытаний этой вакцины 23 июня.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса. Препарат разработали в институте имени Гамалеи. Первыми препарат получат медики и учителя.