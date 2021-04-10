Названа дата похорон принца Филиппа

Букингемский дворец определился с датой похорон принца Филиппа. С ним простятся 17 апреля.

Супруга королевы Елизаветы II похоронят в Виндзоре. Как сообщили в королевской семье, похороны будут транслироваться на весь мир по телевидению. Публику на прощание с принцем не пустят из-за коронавирусных мер безопасности. Сам принц Филипп при жизни говорил, что хотел бы частную прощальную церемонию по военному образцу в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.

В Букингемском дворце объявили общенациональный траур до дня похорон спутника жизни королевы — уже вчера по всей Британии приспустили государственные флаги. Сама же монаршая семья будет держать траур на неделю дольше.

Сегодня в королевстве в память о принце Филиппе дали 41 залп из пушек лондонского Тауэра и казарм Королевской морской пехоты в Вулидже.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер накануне, 9 апреля. Совсем скоро ему могло бы исполниться 100 лет.