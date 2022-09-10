Названа дата похорон королевы Великобритании Елизаветы II | 360°

Важное 10 сентября 2022, 19:36 Поделиться Telegram

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Viber Названа дата похорон королевы Великобритании Елизаветы II Букингемский дворец: похороны Королевы Великобритании Елизаветы II пройдут 19 сентября YouTube

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Церемония прощания с ушедшей из жизни королевой Великобритании Елизаветой II начнется 15 сентября Вестминстерском аббатстве. Панихида продлится четыре дня, чтобы каждый желающий мог отдать дань уважения и памяти умершей главе государства. Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября. Об этом говорится в официальном сообщении Букингемского дворца.

Сейчас гроб с телом Елизаветы II находится в зале замка Балморал, откуда завтра его доставят в Эдинбург, а после привезут во дворец Холируд.

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В понедельник, 12 сентября траурная процессия с королевской семьей доставит гроб в собор Святого Джайлса, где проведут траурные церемонию.

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Тело Елизаветы II оставят в соборе под охраной Королевской роты лучников.

Только 13 сентября гроб на самолете Королевских ВВС в сопровождении принцессы доставят в Нортхолт, откуда привезут в Букингемский дворец, а после на артиллерийском лафете доставят в Вестминстерское аббатство, куда могут прийти все желающие для участия в церемонии прощания.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Как напомнил сайт utro.ru состояние здоровья ее величества стало ухудшаться после смерти принца Филиппа в прошлом году. Королева осталась в шотландской резиденции, так к поездка в Лондон вызывала у нее большие трудности.

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