Названа дата подписания контракта России и Венгрии на поставку газа

Подписание долгосрочного контракта между Россией и Венгрией по поставкам газа пройдет в ближайший понедельник 27 сентября. В этот день в Будапешт прибудет глава «Газпрома» Алексей Миллер. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он напомнил, что соглашение вступит в силу с 1 октября. Срок действия контракта составляет 15 лет. Согласно соглашению, ежегодный объем поставок газа составит 4,5 миллиарда кубометров. Доставка сырья пойдет через соседние Австрию и Сербию.

«Рад сообщить, что в понедельник Алексей Миллер прибудет в Будапешт для того, чтобы принять участие в церемонии подписания нового долгосрочного контракта на поставку газа между Россией и Венгрией», — заявил Петер Сийярто.

Министр отметил что Россия вносит посильный вклад в обеспечение энергетической безопасности Венгрии. Сотрудничество двух стран в этом секторе экономики Сийярто назвал справедливым и успешным.