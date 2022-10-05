Названа дата первой очной встречи Пашиняна и Эрдогана | 360°

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Названа дата первой очной встречи Пашиняна и Эрдогана

Sabah: Пашинян и Эрдоган обсудят нормализацию отношений между Турцией и Арменией

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые встретится вживую с премьер-министром Армении Николом Пашиняном уже завтра, 6 октября. Об этом со ссылкой на источники сообщили журналисты издания из восточной страны Sabah.

По их данным, встреча пройдет в Праге. Площадкой выступит саммит Европейского политического сообщества.

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Несмотря на наличие общей границы, между Турцией и Арменией нет дипломатических отношений. Эта ситуация продолжается с 2009 года, когда министры иностранных дел обоих государств в Цюрихе подписали протоколы об их установлении. Однако до сих пор эти документы не были ратифицированы сторонами.

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Журналисты турецкой газеты отметили, что основной темой переговоров Эрдогана и Пашиняна станет нормализация отношений между их странами. По данным издания, Армении предложат перенести переговоры на территорию этих государств.

Также президент Турции планирует поделиться вариантами урегулирования конфликта напряженности в закавказском регионе. Таким образом Эрдоган надеется ускорить подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Армения

Турция

Реджеп Эрдоган

Международные отношения

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