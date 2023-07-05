Мир 05 июля 2023, 17:50 Названа дата первого заседания Совета Украина — НАТО Первое заседание Совета Украина — НАТО пройдет на саммите альянса в Вильнюсе

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Созданный по инициативе североатлантического альянса Совет Украина — НАТО проведет свое первое заседание на уровне глав государств во второй день июльского саммита в Вильнюсе. Об этом со ссылкой на данные официальной повестки мероприятия сообщил ТАСС.

В тексте документа говорится, что участие в заседании также примут представители Швеции, которые пока не стали постоянными членами альянса.

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«12 июля с 13:00 до 15:00 — встреча Совета Украина — НАТО на уровне глав государств и правительств с участием Швеции», — говорится в тексте документа.

Откроет заседание Совета генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский еще не подтвердил своего участия в предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе. Но против создания новой структуры на базе альянса выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он заявил, что предложение создать Совет Украина — НАТО без реального вступления страны в альянс — это все равно, что предоставить участвующей в борьбе стране «танк без пушки». Он подчеркнул, что видит Украину только в качестве полноправного члена, а не привилегированного партнера.