Мир 09 ноября 2022, 23:42 Названа дата переговоров представителей России и ООН по зерновой сделке Переговоры представителей России и ООН по зерновой сделке состоятся 11 ноября в Женеве Pxhere

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Новый раунд переговоров по зерновой сделке заместителя генерального секретаря ООН Мартина Гриффитса и генсека ЮНКТАД Ребеки Гринспен с представителями России пройдет 11 ноября в Женеве. Об этом на брифинге сообщила представитель ООН Стефани Тремблей, написал RT.

«Генсекретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и глава управления ООН по координации гуманитарных вопросов Мартин Гриффитс встретятся с высокопоставленной делегацией из России 11 ноября в Женеве», — сказала Тремблей.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин проведет раунд консультаций по зерновой сделке с представителями ООН Мартином Гриффитсом и Ребекой Гринспан. Они курируют черноморскую инициативу и российско-ооновский меморандум.

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Как отметила Захарова, поставщики и производители из России часто сталкиваются с трудностями при заходе сухогрузов в порты, оформлении страховок и проведении платежей. Она напомнила, что США и ЕС намеревались изъять российское продовольствие и удобрения из-под санкций.