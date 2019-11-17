Названа дата передачи Украине задержанных военных кораблей

Россия начала передачу Украине кораблей, задержанных в Керченском проливе. Видео Подробнее

Киев получит буксир «Яны Капу» и малые бронированые артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск» 18 ноября. Их отбуксируют из порта Керчи к месту, согласованному с украинской стороной.

Пограничное ведомство отказалось раскрывать какие-либо подробности по поводу процедуры передачи.

Ранее появилась информация, что корабли уже передают Украине. Такие сведения предоставил руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.

Он тогда не знал, как расценивать этот шаг: как исключение судов из числа вещественных доказательств или как передачу их на ответственное хранение.

Российские пограничники задержали три украинских корабля 25 ноября 2018 года. Суда направлялись из Одессы в Мариуполь. В ФСБ посчитали эти действия как провокацию. Москва утверждала, что Киев не предупредил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив. Поэтому пограничникам пришлось применить оружие.